Nadège Stroesler est la nouvelle directrice marketing et digital de Socoda

Depuis le 2 janvier 2023, Nadège Stroesler est la nouvelle pilote du marketing et du digital chez Socoda. Elle va poursuivre le travail entamé par Henri Danzin d’élaboration, de conception et déploiement de la stratégie marketing cross canal et la transformation digitale du groupement et de ses adhérents

Précédemment, elle occupait le poste de directrice marketing et communication de houra.fr (depuis juillet 2020). Par ailleurs, elle a créé sa propre société de conseil en marketing et retail en octobre 2017 pour accompagner le lancement de nouveaux concepts à l’international. Elle a exercé de 2009 à 2017 au sein du Groupe InVivo, en tant que directrice communication, CRM et digital au service de la redynamisation du réseau Gamm Vert, puis en tant que directrice e-commerce et digital pour le développement de l’activité e-commerce et de l’omnicanal.