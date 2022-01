Mural Ultimate+, une PAC à puissance de chauffe constante jusqu’à -25°C

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Chauffage Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer France Supprimer Valider Valider

Mitsubishi Electric lance une pompe à chaleur air/air qui offre un chauffage de qualité dans des conditions extrêmes, avec une montée en température rapide et une puissance de chauffage constante, jusqu’à -25°C extérieur.

Dotée de la technologie Hyper Heating Ultimate, supérieure aux gammes Inverter standard, la PAC Mural Ultimate+ garantit une poussée calorifique constante même en cas de froid intense en extérieur. La performance est due au volume de balayage du compresseur augmenté de 13 %, pour une taille du caisson inchangée. Fonctionnant au gaz R32, elle affiche des performances élevées jusqu’à A+++, un COP jusqu’à 5,52 et un SCOP jusqu’à 5,20.



Filtration de l’air



Grâce à ses fonctions de filtration, Mural Ultimate+ assainit l’air intérieur. Elle comprend un filtre standard pour les particules de poussières et moisissures > à 800 µm, un filtre désodorisant pour celles > à 0,1 µm et un purificateur d’air (Plasma Quad Plus) qui élimine allergènes, bactéries, virus (dont le Covid-19 à 99,8 %) et les particules fines PM 2.5.



Réglage automatique



Pour le confort des occupants, la PAC intègre un capteur infrarouge pour le réglage automatique du chauffage en fonction du nombre de personnes et des différences de température, le soufflage direct/indirect, les modes Grande pièce/Eco/Silence et un double volet de soufflage et balayage vertical et horizontal. Le tout pour un confort sonore à partir de seulement 19 dB(a).

Fournie avec une télécommande infrarouge, elle dispose d’une interface Wifi pour le contrôle à distance via l’application MelCloud, et est compatible avec Amazon Alexa et Google Home. En installation monosplit, Mural Ultimate+ comprend une unité intérieure (305 x 998 x 247 mm, 14,5 kg) et des unités extérieures de tailles 25, 35 et 50.