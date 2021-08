Mural ESSENTIEL Zen + : la nouvelle innovation Heiwa au service de la PAC résidentielle.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée HEIWA fait souffler un nouvel air sur le marché du chauffage et de la climatisation Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cet été, Heiwa révolutionne votre expérience en pompes à chaleur. Comment ? Avec le nouveau mural ESSENTIEL Zen +. Car le dernier né de la gamme résidentielle de PAC Air/Air Heiwa allie design discret, silence et performances. Pour le plus grand plaisir des installateurs et leurs clients…

Trop encombrante ? Trop bruyante ? Trop voyante ? Si ces adjectifs renvoient les consommateurs à leur climatisation actuelle, il est urgent de changer d’air ! La marque française de pompes à chaleur Heiwa casse les codes et complète ainsi sa gamme résidentielle de PAC Air/Air. Disponible depuis juin, le nouveau mural ESSENTIEL Zen + bénéficie des technologies les plus avancées : fonctionnement au fluide écologique R32, label énergétique d’excellence A++/A+, panel d’options connectées et intelligentes et performances qui font la différence. De quoi répondre aux vrais besoins des poseurs et des utilisateurs, à un prix accessible.

Le mural ESSENTIEL Zen + se distingue d’abord par le confort qu’il procure à l’habitat et les performances techniques qui le caractérisent, quelle que soit la saison. Conçu pour fonctionner par grand froid, ce produit d’entrée de gamme est capable de chauffer chambres, salons et bureaux quand la température extérieure descend jusqu’à -15°C. Son mode chauffage est ainsi 4 fois plus efficace qu’un radiateur électrique classique. Quant à son mode froid, il permet d’obtenir de hautes performances énergétiques. Sa puissance de fonctionnement varie entre 2kW et 7kW en mono-split et entre 4,1 kW et 10,5kW en multi-split. Idéal pour le confort dans toutes les pièces de la maison !

Design mat ultra-compact, niveau sonore imperceptible

Cette nouvelle PAC est à elle seule un condensé de technologies. L’esthétisme épuré du mural ESSENTIEL Zen + s’intègre naturellement aux espaces intérieurs. Sa finition mate et son design discret et élégant embellissent durablement l’habitat. Et ce n’est pas tout. Choisir le petit nouveau de Heiwa, c’est choisir l’un des plus petits muraux du marché ! Les dimensions de cette PAC Air/Air sont ultra-compactes : à partir de 69,6 centimètres de largeur et 19 centimètres de hauteur. Conséquence, le mural ESSENTIEL Zen + se faufile à travers tous les espaces et se niche facilement dans les faibles encombrements, tels que les dessus de porte. Pour les professionnels, il dispose d’avantages conséquents pour une installation facile et rapide. Les poses interminables et les mono-splits tape à l’œil imposants, c’est donc fini !

Et pour les nuisances sonores ? Cette nouvelle gamme Heiwa ne vous décevra pas. Le rendu décibel du mural ESSENTIEL Zen + atteint des niveaux rarement égalés en intérieur : à partir de 17dB seulement… soit le souffle d’une respiration, quand on sait qu’un chuchotement équivaut à moins de 25 décibels. Quasi imperceptible à l’oreille, cette PAC devient l’alliée des chambres de nouveaux nés, pour un confort nocturne optimisé. Elle possède tous les atouts pour se faire oublier.

Un condensé de technologies facile et rapide à installer

Pour offrir air sain et ambiance douce à l’intérieur des maisons et des appartements, le mural ESSENTIEL Zen + est aussi équipé de la technologie Cold Plasma, reconnue comme l’une des méthodes de traitement de l’air des plus efficaces. Dans les faits, ce purificateur d’air va bien plus loin qu’un simple filtre : il assainit les pièces à vivre grâce à un système innovant, conçu pour dégrader fumées, odeurs, pollens ou micro-organismes. Grâce à un procédé physique naturel, des ions négatifs transforment le flux d’air chargé en air renouvelé et purifié. « À travers ces innovations, nous souhaitons continuer de secouer le marché ! », explique Franck Beauvarlet, le directeur de la marque Heiwa. La chasse aux bactéries, acariens et autres moisissures est ouverte !

De plus, le flux d’air de la dernière gamme Heiwa s’adapte à tous les besoins. Il propose 4 puissances de soufflage et 5 positions de volets : le balayage automatique de la pièce permet un pilotage optimal. Il dispose également des fonctions déshumidification et anti-moisissure pour éviter les condensats résiduels. Enfin pour adapter la température à l’endroit réel où l’utilisateur se trouve, l’option IFeel intégrée à la télécommande infrarouge offre une nouvelle expérience pour amplifier confort et bien-être. Efficace et pratique.

Une gamme connectée adaptée à tous les besoins du résidentiel

Pour répondre à l’évolution des besoins selon les moments de la journée et de la saison, le nouveau mural ESSENTIEL Zen + bénéficie des toutes dernières innovations en matière d’utilisation. Les produits de la dernière gamme Heiwa sont connectés au wifi et équipés des programmes « Redémarrage automatique » en cas de coupure de courant et « Diagnostic auto ». Et pour un usage simple et rapide, l’appli Heiwa Clim’ disponible sur l’App Store et Google Play Store permet un contrôle de l’équipement quel que soit l’endroit, sur smartphone ou tablette. Instantané.

Sérénité, facilité, adaptabilité, tranquillité, la nouvelle gamme mural ESSENTIEL Zen + profite également de tous les avantages Heiwa : garantie Harmonie 5 ans, télécommande infrarouge, mode d’emploi en français et pièces détachées disponibles dans l’Hexagone. « Nous cochons toutes les cases pour rassurer le client qui ne veut pas se retrouver avec une montagne de problèmes parce qu’il aurait acheté un produit premier prix, souligne Franck Beauvarlet. Pour le distributeur, c’est pareil : il a besoin de solutions alternatives aux grandes marques, moins chères, plus rentables et capables d’offrir des services de haute qualité à ses clients. » Avec le nouveau mural ESSENTIEL Zen +, Heiwa est aux petits soins du résidentiel !

Contenu proposé par HEIWA