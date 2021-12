Multivap Metal+ d’Ubbink, première membrane pour toiture métallique sous ATec

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Ecrans de sous-toiture Supprimer Artisan toiture Supprimer Etanchéité en toiture Supprimer Couverture métallique Supprimer UBBINK Supprimer France Supprimer Valider Valider

Multivap Metal+ protège, ventile et améliore le confort acoustique des toitures métalliques. C'est à ce jour la seule membrane d’interposition pour couverture métallique disposant d'un Avis Technique du CSTB.

Si la toiture métallique est de plus en plus appréciée pour sa modernité, sa durabilité et sa rapidité de pose, elle nécessite une attention particulière. En effet, l’humidité liée aux écarts de température et l’absence de ventilation en sous face peut favoriser sa corrosion. Elle peut également être à l’origine de nuisances sonores et de pénétration du froid.

Pour remédier à ces inconvénients, Ubbink a conçu un écran de sous-toiture HPV (hautement perméable à la vapeur d’eau) spécifique, Multivap Métal+. Grâce à ses 8 mm de natte structurée, il favorise la libre circulation de l’air sous la couverture, empêchant l’humidité de s’installer et limitant les risques de corrosion en sous-face. Il améliore également le confort acoustique en réduisant les nuisances sonores de 50 %. Ses deux bandes adhésives assurent une étanchéité à l’eau et au vent parfaite des recouvrements de lés.

Multivap Métal+ est compatible avec l’ensemble des couvertures métalliques à joint debout du marché en zinc, aluminium, acier prélaqué, etc., conforme au DTU ou à un DTA favorable pour l’emploi en couverture.