Mr.Bricolage se renforce sur Paris

Après Convention, Lecourbe, Ménilmontant et Saint-Maur, Mr.Bricolage s’implante à Montparnasse. L’enseigne de bricolage a inauguré le 19 octobre 2022 son cinquième magasin parisien dans le tout nouveau centre commercial Ateliers Gaîté (Unibail-Rodamco), près de la Gare Montparnasse, au Nord du XIVe arrondissement. Plus précisément, il est installé au niveau -1, au côté d’une salle de fitness (John Reed Fitness) et à quelques mètres de l’entrée du métro. D’une surface de 700 m², il reprend le concept « 4 Piliers » mais au format city, soit environ 12000 références.

À LIRE AUSSI Les Ateliers Gaîté réveilleront-ils Montparnasse ?

Les projets du WE

Nous y retrouvons donc son zoning singulier autour de l’offre et du client, à une différence près. Les Solutions Inventiv, cet espace en entrée de magasin dédié aux solutions clés en main « pour embellir sa maison et son jardin », est devenu Les Projets du week-end. Un changement de patronyme qui n’a pas d’incidence sur sa fonction. Il propose toujours des idées de projets avec l’ensemble des articles et outils nécessaire pour les réaliser, accessible en termes de temps (max. 48h) et de budget (env. 300 €). Au programme actuellement : comment aménager un espace de télétravail, monter un dressing ou embellir son espace nuit.

Mr.Bricolage à Paris, Espace Les projets du WE

Nouveaux services

Les autres piliers sont là : Le Fond de Maison qui concentre tout le matériel indispensable pour bricoler (outillage, visserie, éclairage et luminaires, plomberie, droguerie, rangements, peinture, électricité, etc.) ; L’entraide pour apprendre et partager son savoir-faire et astuces de bricolage ; et enfin La Déliverie. En plus des services habituels proposés comme l’accès au catalogue et ses 70 000 articles, au click and collect, la location d’outils et de véhicule, l’aide au chargement… nous y retrouvons la livraison en triporteur électrique, la location de diables, la collecte de déchets (gravats, briques, parquets…), la pose et le dépannage à domicile ou encore les services d’une architecte d’intérieur partenaire pour décorer son appartement.

Mr.Bricolage à Paris, les services

Deux précisions : le concept 4 Piliers est déjà implanté dans 65 magasins en France. Et qu’au 30 juin 2022, le Groupe Mr.Bricolage comptait 925 points de vente, sous enseignes ou affiliés, dont 72 magasins répartis à l’international dans 10 pays.