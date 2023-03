Mr.Bricolage « se normalise » en 2022

Le Groupe Mr.Bricolage vient de publier les chiffres de son exercice 2022. L’ensemble de ces magasins des réseaux adhérents et affiliés représente un volume d’affaires global d’environ 2,4 Md€ au 31 décembre. Par rapport à 2021, la dynamique commerciale, après avoir été stimulée par la crise sanitaire, se normalise avec un recul de -0,6 % à surfaces courantes et de -2,1 % à magasins comparables, commente la direction du distributeur de matériel de bricolage. Avant de poursuivre : « Cette tendance attendue avait été communiquée et la croissance globale du volume d’affaires reste de +16,6 % par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. »

La barre des 2Md€



En France, les ventes ont franchi une nouvelle fois la barre symbolique des 2 Md€ (2,020 Md€ pour être précis), en baisse de 1,6 %courante et de 3,1 % à surface comparable par rapport à 2021. 1,6 % à surface comparable par rapport à 2021. Quant aux ventes e-commerce (hors click-and-collect = retrait 2h car elles sont directement intégrées dans le chiffre d’affaires magasin), elles progressent de +43,6 % à 9,8 M€. « Cette progression est le fruit du développement de l’offre en livraison directe fournisseur et de l’augmentation des références disponibles sur www.mrbricolage.fr. »

Déploiement des 4Piliers

Au cours de cet exercice, le Groupe a enregistré un solde net de 57 nouveaux points de vente en France au 1er janvier 2023. Ce qui porte le parc à 903 magasins dont 319 sous enseigne Mr.Bricolage, 97 sous enseigne Les Briconautes et 430 affiliés sous enseignes indépendantes. En parallèle, le spécialiste du bricolage a poursuivi le déploiement de son concept dit 4 Piliers. Au 31 décembre 2021, 73 points de vente l’avaient installé.