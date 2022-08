Mr.Bricolage : baisse des ventes en France au premier semestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Résultats semestriels Supprimer bricolage Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le volume d’affaires du distributeur de bricolage s’établit à 1 Md€, en baisse de 8,3 % à surface constante par rapport à 2021. A noter que l’enseigne fera son retour à Paris en septembre avec l’ouverture d’un magasin à Montparnasse.

Le Groupe Mr.Bricolage a présenté ses résultats consolidés pour le premier semestre 2022, arrêtés par le conseil d’administration réuni le 27 juillet dernier. « Dans un marché qui se normalise après une phase de croissance forte durant la crise sanitaire », le distributeur de bricolage a vu son volume de vente en recul. Au 30 juin, les réseaux adhérents et affiliés ont réalisé des ventes de près de 1,2 Md€, en baisse de 5,9 % a surfaces courantes et de 7,4 % à magasins comparables par rapport à la même période en 2021. D’après le communiqué financier, « cette tendance, attendue, n’atténue que légèrement la hausse enregistrée pendant la crise sanitaire avec une croissance affichée de 16,3 % (à magasins comparables) par rapport au 1er semestre 2019. »

Hausse du e-commerce

En France, les ventes ont tout de même franchi la barre symbolique du milliard d’euros (1,026 Md€ pour être précis), en baisse de 6,7 % à surfaces courantes et de 8,3 % à magasins comparables. Par rapport à au premier trimestre 2019, le réseau affiche « une croissance de 16,4 % à magasins comparables, proche de l’évolution du marché sur la période (+16,9 %) ». Quant aux ventes e-commerce (hors click and collect), elles ont progressées de 44,1 % pour atteindre 5,5 M€, « sous l’effet du développement de l’offre en livraison direct fournisseur et de l’augmentation des références disponibles sur www.mrbricolage.fr. »

Croissance du parc

A noté qu’au cours de cette période, le groupe a enregistré une hausse de son parc de magasins avec un solde net de 17 nouveaux points de vente dont un à l’enseigne Mr.Bricolage. Le Groupe compte désormais 925 magasins dont 853 en France contre 908 au 31 décembre (836 en France). Une dynamique qui « est conforme à l’objectif d’atteindre 1000 points de vente à fin 2025 », d’après le Groupe.

Retour sur Paris

Par ailleurs, et malgré « le contexte d’incertitudes géopolitique et d’inflation qui ralentit les projets d’investissements », le déploiement du concept 4 Piliers se poursuit : 65 magasins de l’enseigne Mr.Bricolage sont passés au concept 4 Piliers à fin juin 2022 et 14 autres projets sont prévus d’ici la fin de l’année 2022. « Parmi les projets qui devraient se concrétiser sur le second semestre, Mr.Bricolage inaugurera à la rentrée prochaine son retour au centre de Paris avec un magasin de proximité de 689 m², aux couleurs du concept 4 Piliers, situé aux Ateliers Gaîté, à Paris-Montparnasse. »