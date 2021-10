Mouzeuil-Saint-Martin : lancement des travaux d’assainissement en octobre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Des travaux d’assainissement vont être menés dans le centre-bourg de Mouzeuil-Saint-Martin.

La Communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée va faire réaliser un réseau d’assainissement collectif dans le centre-bourg de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin (Vendée).

Les travaux devraient avoir lieu ce mois-ci. Ils commenceront par la rue principale Louis-Appraillé, puis seront centralisés dans la rue Basse. Le chantier de construction de la station d’épuration, localisée à la sortie du bourg, en direction de Fontenay-le-Comte, débutera en même temps. La municipalité a également programmé la création d’un réseau d’eaux pluviales rue Basse et sur une partie de la rue Louis-Appraillé, qui est une zone sensible aux inondations. Afin de limiter la gêne à la circulation, des déviations sont prévues dans la zone concernée par les travaux. Les circuits de ramassage scolaire et d’ordures ménagères seront aussi modifiés.

La fin de ce chantier est prévue pour mars 2022. Le coût total des opérations s’élève à 967 k€. La partie assainissement sera entièrement prise en charge par la Communauté de communes (846 k€), et la partie pluviale sera financée par la commune (121 k€).