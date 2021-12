Mouvement social chez Eurovia : grève en Bretagne et Pays de la Loire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eurovia Supprimer Bretagne Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Plusieurs dizaines de salariés d'Eurovia ont fait grève mardi 7 décembre à l'appel de la CGT pour réclamer à leur direction des hausses de salaires et dénoncer la pénurie de main-d'œuvre.

Après Toulouse et Avignon la semaine dernière, un mouvement de grève chez Eurovia a réuni au total 120 personnes des agences de Rennes, Quimper et Lorient, et une quarantaine d'agents au total dans les agences des Pays de la Loire, de Nantes et d'Angers, réunis avec leurs collègues bretons au sein d'un "collectif Eurovia TP", a annoncé la CGT Eurovia.

Les salariés réclament des hausses de salaire et la reconnaissance de la pénibilité de leurs métiers avec un départ à la retraite à 60 ans.

"On nous propose 40 euros par mois, ce qu'on veut c'est 300 euros, c'est le prix d'une chambre d'hôtel quand nos dirigeants vont au siège à Paris", a ironisé Sébastien Martin, représentant syndical interrogé par l'AFP

Les grévistes dénoncent également "la pénurie de main d’œuvre" et la politique de leur entreprise "qui n'arrive pas à attirer sur les embauches" et qui favorise l'intérim, alors que les chantiers se sont multipliés après la levée des restrictions anti-Covid, selon le délégué CGT.

S'ils n'obtiennent pas satisfaction, les salariés d'Eurovia ont prévu une nouvelle journée de grève "dans un mois", selon Sébastien Martin.