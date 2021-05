Mours : l’école Jacques-Prévert va bénéficier d’une rénovation thermique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

D’ici 2023, le groupe scolaire Jacques-Prévert aura divisé sa facture énergétique par trois.

Lancée en 2018, la rénovation thermique de l’école Jacques-Prévert, à Mours (Val-d’Oise), entre dans sa phase concrète. Cette opération fait partie des projets attributaires du plan France Relance et va, à ce titre, bénéficier d’une enveloppe de 1,70 M€, soit environ 35 % du coût total de la réfection, estimé à 4,90 M€. La commune de Mours attend des subventions de la Région Île-de-France et du conseil départemental du Val-d’Oise. De son côté, elle prévoit d’injecter 500 k€ et de contracter un emprunt d’environ 1,20 M€ sur une période de trente ans.

Le pré-diagnostic du bâtiment est en cours de réalisation. Le marché public de maîtrise d’œuvre, annoncé il y a peu, sera attribué le mois prochain. L’appel d’offres aux entreprises sera, quant à lui, lancé en septembre. Les travaux vont débuter d’ici novembre ou décembre 2021 pour une livraison au premier trimestre 2023.

D’ici quelques mois, l’école Jacques-Prévert sera transformée en un bâtiment à énergie positive (un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme pour son fonctionnement). La commune prévoit de diviser par trois sa facture énergétique (de 25 000 € à 8 400 €) grâce à l’utilisation de la géothermie et de panneaux photovoltaïques pour le chauffage et l’électricité. Elle envisage également une isolation extérieure de la structure avec des panneaux en bois.