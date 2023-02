Moselle : un nouveau centre technique communautaire pour la Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville

Les services techniques de la Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville sont désormais regroupés en un seul et même lieu. Installés auparavant dans plusieurs locaux à Thionville (Moselle), ils ont emménagé dans un nouvel édifice, implanté dans la zone d’aménagement concerté de Metzange-Buchel. Occupant environ 3 500 m2 de surface, celui-ci représente plus de 4 millions d’euros d’investissement. Le bâtiment bioclimatique est équipé de panneaux solaires, d’une pompe à chaleur et de récupérateurs d’eau.

Selon la Communauté d’agglomération, ce nouveau centre technique communautaire servira de base opérationnelle pour les services techniques de la collectivité. Il permettra par exemple de centraliser la régie de toutes les activités liées à l’assainissement et à la collecte de déchets. Il offrira également un meilleur cadre de travail pour l’ensemble des agents.

L’inauguration du bâtiment a été organisée par les différentes parties prenantes du projet le 17 janvier 2023. La cérémonie a eu lieu en présence de Patrick Weiten, le président du Conseil départemental, et de Pierre Cuny, le président de la Communauté d’agglomération.