Moselle : travaux sur les réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable sur la place Aristide-Briand à Forbach

Des travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable ont débuté en avril 2023 sur la place Aristide-Briand à Forbach (Moselle). Ils concernent également la rue des Écoles et le passage de Völklingen. Ce chantier, lancé par la Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, est réalisé par l’entreprise Sade. Il durera jusqu’à la fin de l’été.

Ces interventions sont un préalable au projet de rénovation de la place Aristide-Briand, qui sera assuré par la Ville. La réhabilitation de cet espace s’échelonnera jusqu’en mai 2024. À l’issue des travaux, cette place de marché sera dotée d’un nouveau pavage et davantage végétalisée. Elle disposera aussi d’un nouvel éclairage et d’un mobilier urbain neuf. Par ailleurs, le site sera légèrement plus étendu que l’actuel afin de réserver un meilleur accueil aux commerçants.

Le marché bihebdomadaire qui se tient sur le lieu sera déplacé vers le parking du Val-d’Oeting durant les opérations.