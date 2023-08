Moselle : travaux de requalification de la route de Metz à Thionville

La métamorphose de la route de Metz, à Thionville, dans le département de la Moselle, se poursuit. Depuis le mois de juillet 2023, des travaux sont engagés sur cet axe routier. Ils portent sur l’enfouissement des réseaux aériens et sur la rénovation des trottoirs et de l’éclairage public. Ils comprennent aussi la création de places de stationnement ainsi que l’aménagement de pistes cyclables de part et d’autre des trottoirs. Afin de revaloriser l’aspect paysager du secteur, le projet inclut également la plantation d’arbres, d’arbustes et la réalisation d’une microforêt. À compter du printemps 2024, le conseil départemental de la Moselle procédera à la réfection des enrobés de la chaussée.

Ces aménagements ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants et de sécuriser les différents modes de déplacement. Ils sont assurés par l’entreprise Traseg Citeos, spécialisée dans les travaux d’installation électrique, et par la société de travaux publics Eurovia, une filiale du groupe Vinci.

Tout au long du chantier, des perturbations sont à prévoir sur cette route ; une circulation alternée sera mise en place.