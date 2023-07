Moselle : travaux de rénovation de l’A4 jusqu’en septembre 2023

Depuis le 3 juillet 2023, la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEFSanef) réalise des travaux de rénovation surde l’A4. Le chantier a lieu entre l’aire d’autoroute de Metz –Saint-Privat à Saint-Privat-la-Montagne (Moselle) et l’échangeur A4/A31. Dix kilomètres de voies seront notamment remises à neuf d’ici à septembre prochain.

L’opération consiste à raboter la chaussée entre sur quatre et à sept centimètres de profondeur et à appliquer une nouvelle couche de roulement. À l’issue du chantier, les usagers bénéficieront d’une autoroute lisse et uniforme. Cet aménagement va nécessiter l’utilisation de plus de 40 000 tonnes de matériaux, dont environ 40 % sont issus du recyclage. Tout au long des travaux, la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h dans la zone.

Cette opération, chiffrée à plus de 5 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien et de modernisation des infrastructures routières du groupe Sanef.