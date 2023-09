Moselle : travaux à la déchetterie d’Hayange

Depuis le 4 septembre 2023, des travaux de rénovation et d’extension sont entrepris par la Communauté de communes du Val de Fensch au sein de la déchetterie d’Hayange (Moselle). Ils ont pour objectif de mettre en conformité les installations existantes afin de répondre à la nouvelle réglementation en vigueur, et d’améliorer la gestion du site.

Le chantier, qui va durer six mois, prévoit de réaménager la voirie. Celle-ci sera élargie afin de permettre aux usagers de se garer plus facilement près des quais pour décharger leurs déchets. Les travaux incluent, en outre, l’agencement d’un local plus spacieux, avec notamment des vestiaires et des toilettes séparés pour les hommes et les femmes employés par le site. Le personnel va également bénéficier d’un accès sûr et plus pratique vers le bas de quai.

Comme la déchetterie d’Algrange, rénovée dernièrement, celle d’Hayange va être équipée d’un système d’entrée sécurisé. En ce sens, une barrière d’entrée et de sortie ainsi qu’une borne à cartes à lecture seule seront mises en place.