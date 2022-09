Moselle : Thionville, des travaux de voirie dans le cadre de la requalification des routes communales.

Le service maintenance voirie de Thionville (Moselle) poursuit ses efforts afin d’améliorer les conditions de circulation sur la commune. Plusieurs chantiers ont été lancés depuis le début de l’année. Parmi eux, les travaux de requalification de la route des Romains et de la rue de Saintignon ont nécessité un investissement de plus de 700 000 euros.

Démarré en mars 2022, le chantier inclut l’enfouissement des réseaux aériens et la création d’un cheminement piéton. Il concerne également la réfection partielle des trottoirs et de la chaussée, la mise aux normes des arrêts de bus et la rénovation de la voie cyclable. Les opérations ont été complétées par la sécurisation des abords de l’école de Guentrange durant les vacances d’été.

Le réaménagement des carrefours sur la route du Konacker et la rue du Donjon a débuté en juillet dernier. Ce projet vise à sécuriser les traversées piétonnes et cyclistes et à faciliter la circulation des véhicules avec une gestion par feux tricolores. La mise aux normes des arrêts de bus et le traitement paysager de l’entrée de ville sont également prévus. La réfection de l’ensemble de la chaussée jusqu’au giratoire des Terres-Rouges sera réalisé à l’issue des travaux de sécurisation.