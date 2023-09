Moselle : restauration du clocher de l’église Saint-Étienne de Boulay-Moselle

Le clocher de l’église Saint-Étienne de Boulay-Moselle (Moselle) fera l’objet d’une restauration à partir de l’automne 2023. Dans le cadre de ce chantier, la Ville et la Fondation du patrimoine viennent de lancer un appel aux dons pour soutenir son financement. À travers cette démarche, les deux entités souhaitent inclure les Boulageois et les habitants du territoire dans cette opération de rénovation.

Les travaux consisteront à sécuriser le clocher culminant à plus de 50 mètres, et à lui redonner son lustre d’antan. L’opération a pour vocation d’assurer la pérennité de ce témoin de la riche histoire de la commune de Boulay-Moselle. La dernière rénovation de cette infrastructure date des années 1950. Ce projet de rénovation comprendra en outre la remise en état de la couverture et de la charpente, ainsi que la reprise de la maçonnerie.

Cette opération, chiffrée à près de 1 million d’euros, devrait être achevée d’ici à l’automne 2024.