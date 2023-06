Moselle : réouverture de la piscine olympique de Forbach

Après trois ans de travaux, la piscine olympique de Forbach (Moselle) a rouvert ses portes le 15 mai 2023. Depuis 2020, ce complexe aquatique faisait l’objet d’une réhabilitation afin de le mettre en conformité avec les normes actuelles. Le bâtiment a ainsi été désamianté et a bénéficié d’une rénovation énergétique. En ce sens, les façades et les menuiseries extérieures ont été isolées, ce qui devrait réduire les dépenses d’énergie d’environ 30 %.

L’opération a permis d’installer de nouvelles centrales de traitement d’air. Le carrelage, les parois et les plongeoirs ont été rénovés. Et le bassin olympique de 50 mètres dispose désormais d’un mur amovible permettant de le diviser en deux. Les travaux ont également porté sur la réfection des vestiaires, des douches, et sur la mise en place de nouveaux systèmes d’ouverture des casiers et du portique.

Ce chantier de restructuration, estimé à plus de 8 millions d’euros, vise à redonner un nouveau souffle à la piscine, reconnue comme étant l’une des plus grandes de Moselle. Le site fait par ailleurs partie des infrastructures retenues comme centres de préparation aux Jeux olympiques 2024.