Moselle : rénovation du réseau de chauffage urbain sur le boulevard Solidarité et sur la rue de Stoxey à Metz

Cet été 2023, plusieurs voies de circulation de Metz, dans le département de la Moselle, font l’objet de travaux de modernisation. Le boulevard Solidarité, dans le quartier de Borny, fait partie des axes concernés. Depuis le 3 juillet , des aménagements y sont engagés pour rénover le réseau de chauffage urbain du secteur. Ils vont durer jusqu’au 1er septembre prochain. Ce chantier est réparti en deux phases. La première étape, qui sera réalisée du 3 juillet au 4 août, a lieu entre le boulevard Solidarité et la rue Claude-Chappe. La seconde étape, qui se déroulera du 7 août au 1er septembre, concernera le tronçon entre le boulevard Solidarité et le boulevard de Guyenne. Cette opération est réalisée par l’entreprise Demathieu Bard pour le compte du fournisseur d’électricité et de gaz UEM.

En outre, depuis le 3 juillet, un autre chantier est mené sur la rue de Stoxey, dans le quartier de Bellecroix. Il porte sur la rénovation du réseau de chauffage urbain. Il va durer jusqu’au 31 août prochain et il est assuré par l’entreprise Sotraval.