Moselle : rénovation du réseau de chauffage urbain au niveau de la rue Boucherie-Saint-Georges à Metz

Depuis le 11 septembre 2023, des travaux de réfection du réseau de chauffage urbain sont menés au niveau de la rue Boucherie-Saint-Georges, à Metz (Moselle). Ce chantier, qui va durer jusqu’au 24 novembre prochain, est divisé en deux lots.

Le lot A porte sur des opérations de génie civil et inclut la préparation du terrain ainsi que la construction des fondations. Le lot B, quant à lui, est dédié au remplacement de canalisations. Il comprendra l’installation de nouvelles conduites de régulation thermique pour assurer un fonctionnement efficace du système. Le déroulement en lots permet de mieux gérer les interventions et de limiter les désagréments pour les résidents. Tout au long des travaux, la circulation et le stationnement connaîtront cependant quelques perturbations, avec la mise en place de déviations.

Cette initiative, menée par la société Sotraval, devrait permettre d’améliorer la performance énergétique du quartier, réduisant ainsi les coûts de chauffage.