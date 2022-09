Moselle : réhabilitation du Palais de cristal à Metz

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moselle Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Metz (Moselle), le Palais de cristal accueillera 72 logements dédiés aux seniors d’ici au premier trimestre 2023.

Inoccupé depuis 1999, sauf au pied du bâti, le Palais de cristal sur la rue Gambetta à Metz (Moselle) fait l’objet d’une reconversion en résidence senior de 72 logements. Il s’agit d’une opération portée par le promoteur Coreal, en partenariat avec l’agence d’architecture Outsign et le gestionnaire Oh’Activ. Les travaux ont commencé en 2021 pour une livraison prévue en mars 2023.

Ce projet de réhabilitation consiste à revoir d’abord les structures intérieures. Imaginée et dessinée par Outsign, la nouvelle structure intégrera plus de 60 tonnes d’acier. Celles-ci serviront, entre autres, à la construction de planchers en acier, de coursives, d’escaliers et de passerelles. Au deuxième étage, l’ancienne piscine laissera place à un restaurant. En sous-sol, un bassin de nage, un spa et une salle de sport compléteront l’offre d’activités destinées au public.

Les trois étages de surélévation seront, par ailleurs, reculés pour permettre la création de nouveaux balcons approuvés par les architectes des Bâtiments de France. Enfin, si le projet prévoit la conservation de la façade extérieure historique, le promoteur a toutefois proposé l’ajout de mosaïques pour retrouver le jeu de faïences et de verres colorés.