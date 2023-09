Moselle : projet de restauration de la synagogue consistoriale de Metz

La communauté juive de Metz et le consistoire israélite de la Moselle (administrateur du culte israélite) souhaitent restaurer la synagogue consistoriale, située rue du Rabbin-Élie-Bloch. Le projet a pour objectif de moderniser cet édifice qui date de 1850. Il bénéficie notamment des soutiens de la direction régionale des Affaires culturelles, de la préfecture, de la région Grand-Est, du Département et de la ville de Metz.

Les travaux sont estimés à environ 1,7 million d’euros et seront réalisés en deux phases. La première se concentrera sur la partie extérieure. La façade sera refaite et les marches en pierre seront remises en état. Les portes d’entrée seront également repeintes. La seconde phase sera consacrée à la partie intérieure. Des interventions seront menées pour traiter les fissures au niveau des murs. Le parquet, le plafond, les baies, les vitraux et l’ensemble de la décoration seront aussi restaurés.

En juillet 2023, une cagnotte en ligne a été organisée par la Fondation du patrimoine. L’objectif est de récolter une enveloppe de 100 000 euros afin de lancer le chantier. Selon le planning du projet, les travaux devraient commencer à l’automne 2023, pour une livraison prévue à l’automne 2025.