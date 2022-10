Moselle : projet de réhabilitation et de résidentialisation pour 305 logements de Borny

À Borny (Moselle), 305 logements sociaux, allant du T1 au T5, font l’objet d’une opération de restauration et de résidentialisation. Les travaux ont été officiellement lancés le 14 octobre 2022 et devraient prendre fin en 2024.

Ce projet, porté par la SEM Eurométropole de Metz Habitat, consiste à améliorer la performance énergétique de cette résidence. Constitué de 305 logements répartis sur deux bâtiments en R+7, le site est situé au croisement des boulevards de Provence et de Guyenne. Dans le cadre de ce chantier, les logements seront remis aux normes électriques et l’isolation thermique sera rénovée. Afin d’améliorer le confort des résidents, le renouvellement du réseau d’eau et de chauffage sera également réalisé. La résidentialisation des pieds d’immeubles et l’aménagement d’un espace végétalisé figurent aussi parmi les opérations à effectuer. S’y ajoutera la remise en service du parking intérieur en sous-sol.

Le coût de ce programme est estimé à 16 millions d’euros. Il bénéficie d’une aide financière de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Metz Métropole et Action Logement participent également au financement des travaux.