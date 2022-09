Moselle : projet de construction du nouveau lycée professionnel Labroise de Sarrebourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moselle Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Six années de travaux et 31 millions d’euros seront nécessaires pour la reconstruction et la réfection du futur lycée Labroise à Sarrebourg (Moselle).

Situé rue de la Mésange à Sarrebourg (Moselle), le lycée professionnel Dominique-Labroise se distingue par sa filière verrerie. Cet édifice construit dans les années 1970 est devenu vétuste et n’est plus adapté à l’enseignement professionnel. Ainsi, le lycée va faire l’objet de travaux de rénovation et de restructuration. Ils commenceront d’ici à 2023 et s’étaleront sur une période de six ans. La maîtrise d’œuvre sera prise en charge par les cabinets ARX Architecture et DGH Architectes.

Le chantier prévoit la restructuration intégrale des bâtiments existants. Les deux bâtiments vétustes laisseront place à un bâtiment neuf et écologique d’ici à 2028. La structure métallique des ateliers, qui est encore en bon état, sera conservée. Par ailleurs, les espaces extérieurs seront aménagés et la cour du lycée goudronnée sera transformée en cour oasis. À cela s’ajouteront la mise en place d’un nouveau système de chauffage et l’amélioration énergétique des bâtiments. Plusieurs panneaux photovoltaïques, destinés à la production d'électricité du lycée, seront installés dans les ateliers.

La Région finance le projet à hauteur de 31 millions d’euros.