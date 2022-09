Moselle : poursuite de la requalification du collecteur unitaire sur la route de Guentrange à Thionville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moselle Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Thionville, la Communauté d’agglomération Portes de France engage de nouveaux travaux dans le cadre de la requalification du collecteur unitaire de la route de Guentrange.

Depuis le 12 septembre 2022, la Communauté d’agglomération Portes de France entreprend de nouveaux travaux d’assainissement sur le collecteur unitaire de la route de Guentrange, à Thionville (Moselle). Ces travaux portent sur le remplacement de deux poteaux de défense incendie. Devant être achevées le 10 octobre prochain, les opérations permettront également de renouveler la chaussée, les trottoirs et la signalisation au niveau du chantier. Par ailleurs, la collectivité prévoit aussi d’aménager une piste cyclable sécurisée.

La requalification du collecteur vise à améliorer la qualité de ce système d’assainissement et à l’adapter aux normes réglementaires. Depuis le lancement du programme en 2016, la collectivité a restauré plus de 300 mètres de conduites le long de la route. Neuf regards d’assainissement ont aussi été remplacés et un autre a été créé. En outre, un bassin de 4 000 m3 sera créé en amont du site environnemental de traitement des eaux usées de la localité. Ce futur équipement doit servir à stocker temporairement les effluents provenant de Thionville et de Terville avant qu’ils ne se déversent dans la station d’épuration.