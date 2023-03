Moselle : plus de 40 millions d’euros d’investissement pour le patrimoine routier en 2023

Le département de la Moselle consacrera plus de 40 millions d’euros à son patrimoine routier pour l’année 2023. Cette décision confirme sa volonté de faire de la sécurité routière une cause départementale.

Cette somme devrait servir à la réalisation des opérations stratégiques de première importance. Elle permettra entre autres de contribuer au projet de la nouvelle voie reliant la RD18 à l’autoroute A4. Lancé depuis plusieurs années, cet aménagement participera au désenclavement entre le pays de Bitche en Moselle et l’Alsace bossue dans le Bas-Rhin.

Par ailleurs, plus de 5 millions d’euros de cette subvention seront consacrés à l’aspect sécuritaire, notamment à la sécurisation de carrefours. Plusieurs interventions seront ainsi réalisées, comme le projet du nouveau giratoire de Lorry-lès-Metz, qui devrait débuter en juin prochain. Ce chantier consistera à aménager un rond-point à l’intersection de la D7 et de la D51.

Concernant l’entretien du réseau routier, et plus précisément la maintenance curative et préventive, les travaux nécessiteront environ 15 millions d’euros. Enfin, près de 10 millions d’euros seront dédiés cette année aux réparations ou reconstructions du patrimoine d’ouvrages d’art.