Moselle : plus de 23 millions d’euros pour les aménagements dans les collèges en 2023

Le budget primitif du département de la Moselle pour l’année 2023 est chiffré à plus de 900 millions d’euros. Près de 23 millions d’euros seront consacrés aux aménagements à entreprendre dans les établissements scolaires.

Dans le cadre du schéma départemental des collèges, environ 7 millions d’euros seront dédiés aux collèges de Faulquemont, de Freyming-Merlebach, de Hombourg-Haut et de Verny. Plus de 240 000 euros seront alloués au lancement d’études préalables pour la réhabilitation des écoles La Carrière de Saint-Avold et Nicolas-Untersteller de Stiring-Wendel. Cet investissement concerne également la construction des établissements scolaires Charles-Péguy de Cattenom et Lucien-Pougué de Rémilly.

Par ailleurs, 3 millions d’euros seront consacrés aux interventions prévues dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement énergétique. À cette somme s’ajoutent près de 4 millions d’euros pour des chantiers d’entretien courant et d’amélioration des écoles. Enfin, environ 8 millions d’euros iront à la réalisation des opérations urgentes, des travaux de maintenance des installations techniques et à l’achat de matériel.