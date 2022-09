Moselle : Montigny-lès-Metz, la rue du Président-J.F.-Kennedy en chantier jusqu’en novembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moselle Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Haganis modernise le réseau d’assainissement au niveau de la rue du Président-J.F.-Kennedy à Montigny-lès-Metz (Moselle).

Les travaux lancés sur la rue du Président-J.F.-Kennedy à Montigny-lès-Metz (Moselle) suivent leur cours. Ce chantier qui prendra fin d’ici au 30 novembre 2022 consiste à remettre en état le réseau d’assainissement et le réseau d’eau potable sur cette voie. Précisons que cette opération est portée par Haganis, l’établissement public en charge de l’assainissement et du traitement des déchets sur Metz et ses environs. Sa réalisation est assurée par la société Sogea Est, filiale de Vinci Construction France.

D’ici à fin novembre prochain, la circulation sera perturbée sur cette rue. Des déviations sont mises en place afin de minimiser les désagréments occasionnés par les travaux. Les accès des riverains vers leurs habitations sont maintenus dans la mesure du possible. Le stationnement sur la chaussée est, pour sa part, interdit dans la zone d’intervention.

Rappelons que ces travaux ont pour objectif de moderniser ces équipements afin de proposer de meilleurs services aux habitants de Montigny-lès-Metz.