Moselle : Loto du patrimoine 2023, soutien à la réhabilitation de l’église protestante de Morhange

La Mission Stéphane Bern et le ministère de la Culture ont dévoilé les sites bénéficiaires du Loto du patrimoine pour cette année 2023. La liste inclut l’église protestante de Morhange, dans le département de la Moselle. Vestige emblématique de la ville, cet édifice présente aujourd’hui des problèmes de fragilité, causés par les tirs d’artillerie durant la Seconde Guerre mondiale et l’effondrement de la voûte intérieure en 2003.

Afin de préserver l’église, la Mission Stéphane Bern va soutenir la ville de Morhange dans son projet de mise hors d’eau et d’air du bâtiment. Des appels aux dons ont ainsi été lancés afin de financer les travaux qui seront réalisés sur les éléments de maçonnerie, sur les charpentes et sur la couverture. La collecte de fonds est en cours et les travaux devraient commencer dès septembre, avec une livraison prévue en 2025. L'initiative vise non seulement à préserver la structure existante, mais aussi à transformer le lieu en un espace dédié à la culture et aux arts, accessible à tous.