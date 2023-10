Moselle : livraison de la résidence autonomie « Symphonie » à Metz

Après deux ans de travaux, la résidence autonomie « Symphonie », située rue Claude-Bernard à Metz (Moselle), a été inaugurée le 7 septembre 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Valérie Romilly, la vice-présidente du département de la Moselle, et de Jean Mahler, le président du conseil d'administration du groupe Uneos. Le personnel et quelques occupants de la résidence ont aussi assisté à cet événement.

Cette infrastructure est implantée sur le même site que l’Ehpad Résidence de la Salle. Répartie sur deux niveaux, elle propose 21 logements non médicalisés, allant du studio au T3. Elle est dédiée aux personnes âgées retraitées, valides, de 60 ans et plus. Ainsi, elle dispose de deux ascenseurs et les appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Cette nouvelle construction vise à répondre aux besoins en logements et à offrir un cadre de vie confortable aux séniors dans la ville de Metz.