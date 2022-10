Moselle : les voiries départementales en travaux

L’exploitation et la gestion des voiries départementales de Moselle sont assurées quotidiennement par l’Eurodépartement. Ce réseau routier du département compte plus de 4 000 kilomètres de routes et environ 1 900 ouvrages d’art.

Comme chaque année, l’été constitue une période propice aux travaux. Plusieurs chantiers ont été lancés depuis la mi-juin 2022. Ils comprennent la rénovation d’environ 85 kilomètres de couches de roulement et 15 chantiers sur ouvrages d’art. Des aménagements spécifiques de sécurité sont également au programme. Parmi les chantiers majeurs, l’élargissement sur un kilomètre de la RD84, à Bettviller, a nécessité un budget d’environ 500 000 euros. Inaugurée en septembre, cette réalisation permet de relier l’entrée de la ville à la voie verte Sarreguemines-Bitche.

Pour cette année 2022, les travaux à réaliser par les entreprises locales mobiliseront un investissement d’environ 40 millions d’euros. Ils porteront sur le renouvellement du revêtement de 320 kilomètres de chaussées et d’une trentaine de giratoires. Ce budget permettra également d’intervenir sur une quarantaine d’ouvrages d’art. En parallèle, les agents départementaux réalisent des travaux d’entretien du réseau.