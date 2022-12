Moselle : le tracé de l’A31 bis soumis à une concertation publique

La nouvelle portion d’autoroute A31 bis devrait se trouver entre Richemont et la frontière luxembourgeoise. Il s’agit d’un tracé de plus de dix kilomètres pour contourner Thionville (Moselle). Du 22 novembre 2022 jusqu’au 2 février 2023, la préfecture de la Moselle organise des réunions publiques afin de connaître l’avis de la population sur ce programme. Notons que cette procédure se poursuivra par une enquête d’utilité publique qui va durer environ un an.

Les riverains devront choisir parmi quatre tracés pour le contournement de Thionville. Les premières propositions concernent la construction de tunnels souterrains à l’est ou à l’ouest de Florange. Les deux autres suggestions sont relatives à la création d’un tunnel de surface à l’est de Florange ou d’un viaduc sur la Moselle à Terville Sud.

L’aménagement de la déviation permettra de désengorger l’axe de l’A31. En fonction du tracé choisi, le budget devrait varier entre 200 millions et 600 millions d’euros.