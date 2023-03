Moselle : lancement des projets d’urbanisme « Thionville 2030 »

La municipalité de Thionville (Moselle) a planifié des réunions publiques début mars 2023 afin d’informer les habitants sur les projets d’urbanisme prévus dans la commune. Une première séance a été menée en vue de la rénovation du quartier de la Côte des Roses. Cette opération vise à améliorer le cadre de vie des habitants à travers des travaux de végétalisation, de piétonnisation et de rénovation. Estimée à plus de 70 millions, elle doit également redynamiser le lieu à travers l’implantation de commerces, de logements et d’équipements publics. Enfin, elle permettra de renforcer le maillage viaire et d’ouvrir le quartier sur les secteurs alentour.

Une autre réunion publique a aussi été organisée afin de présenter les aménagements envisagés dans le cadre du projet Rive Gauche. Ces travaux porteront notamment sur la revalorisation de l’ancien site Etilam, sur la création d’équipements divers en bordure de la Moselle et sur la construction de logements dans la zone.