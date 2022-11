Moselle : la salle de fêtes rénovée vient d’être inaugurée à Etting

En chantier depuis un an et demi, la salle des fêtes d’Etting (Moselle) a été officiellement inaugurée le 28 octobre 2022. Christian BichelBerger, le maire de la ville, présent sur le lieu, a, pour l’occasion, convié plusieurs personnalités politiques. Parmi elles figurent Catherine Belrhiti, la sénatrice ainsi que Vincent Seitlinger, le député et quelques maires des communes voisines. Cette salle a fait l’objet de travaux de rénovation thermique ainsi que d’opérations d’embellissement et d’extension.

Ces travaux ont bénéficié du soutien de l’État, de la région Grand Est et du département de la Moselle. Ces entités ont apporté des aides à hauteur d’un demi-million d’euros dans le cadre de ce projet. Ce dernier, rappelons-le, a pour vocation de donner un coup de neuf à cette salle, qui, depuis des années, est le théâtre de différents événements. Il a aussi pour objectif de rehausser l’attractivité de ce site culturel et d’offrir aux habitants un espace plus convivial.