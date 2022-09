Moselle : la construction avance pour les deux ponts du projet Citézen à Thionville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moselle Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Deux ponts sont en cours de construction à Thionville (Moselle) pour l’aménagement du bus Citézen.

Le Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch (Smitu) construit depuis 2021 deux ponts à Thionville (Moselle) pour une livraison prévue d’ici à 2024. Il s’agit d’une initiative de l’agglomération thionvilloise visant à accueillir le futur réseau de bus Citézen.

Mesurant 160 mètres de longueur, le premier ouvrage est situé entre l’entrée du parc Napoléon et le château d’eau de la gare SNCF. Les premiers travaux ont porté sur la construction de la première pile du pont et sur l’assemblage des plaques métalliques pour former le tablier.

Quant au deuxième pont, il se trouve sur la traversée des voies ferrées de la SNCF et va surplomber le pont Moselle. L’ouvrage mesure près de 360 mètres de longueur et la réalisation des trois piles a déjà été effectuée. Le chantier se poursuit avec la construction de la quatrième pile.

Le budget alloué aux travaux d’aménagement de ces ouvrages s’élève à près de 40 millions d’euros.