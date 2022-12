Moselle : la commune de Basse-Ham dispose d'un nouveau centre aquatique

À Basse-Ham (Moselle), un nouvel équipement aquatique nommé « Hamelys » a ouvert ses portes au public le 7 novembre 2022. La date d’ouverture a été avancée, car le chantier s’est terminé avant le délai de livraison prévu en 2023.

Étalé sur une surface totale de plus de 3 000 m², le centre dispose d’une halle aquatique. Cette dernière comporte deux bassins, une zone de balnéothérapie, un coin aménagé en pataugeoire, deux toboggans et un pentagliss. Le bâtiment abrite, au premier étage, une zone d’activités sportives incluant une salle de fitness et de bien-être. Le centre est également équipé d’un spa, de deux cabines de sauna, d’un hammam, de deux douches et d’une tisanerie avec terrasse. Situés à l’extérieur, le bassin nordique de plus de 200 m² et la zone pour enfants de près de 150 m² ouvriront au printemps 2023.

L’aménagement du centre « Hamelys » s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à renforcer l’attractivité du territoire. Le coût des travaux s’élève à environ 12 millions d’euros. Le projet a bénéficié d’une aide financière de l’État, de la Communauté d’agglomération, du département de la Moselle et de la région Grand Est. L’Agence nationale du sport et la Communauté de communes de l’Arc mosellan ont aussi contribué au financement des opérations.