Moselle : la cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile Academos inaugurée.

La cérémonie d’inauguration de la cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile, Academos, située à Verny (Moselle), s’est déroulée le 16 septembre 2022. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre en charge des Sports, François Braun, le ministre des Solidarités et de la Santé, et Patrick Weiten, le président du département de la Moselle, étaient présents à cet événement.

La nouvelle cité Academos s’étend sur une superficie de 4,5 hectares. Labellisé Terre de Jeux 2024, le site est composé de 11 000 m² de bâtiments et de 30 000 m² de surfaces arborées. Il dispose d’un gymnase répondant aux normes des sports olympiques et paralympiques. Un espace « sport-santé » avec des salles de fitness et de musculation ainsi que des salles dédiées aux réunions et aux formations, complète l’ensemble. Academos accueille également Moselle Mouv’ et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Par ailleurs, le service départemental à la jeunesse y aura également sa place.

Porté par le Département, l’aménagement global de ce nouveau site dédié aux sports, à la jeunesse et à la sécurité civile est chiffré à environ 13 millions d’euros.