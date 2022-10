Moselle : l’immeuble de bureaux L’Arcadia sortira de terre à Metz en mai 2023.

Xavier Beghin, le directeur d’ADIM Est, et Christophe Franceschi, le directeur de l’Ursaaf Lorraine, ont assisté à la pose de la première pierre de l’immeuble de bureaux L’Arcadia à Metz (Moselle). Cet événement s’est déroulé le 14 septembre 2022 en présence de Laurent Dap, le conseiller délégué de la Ville, d’Éric André et de Francis Moulet, architectes associés du cabinet André & Moulet Architecture.

Ce programme immobilier, confié à la filiale de Vinci Construction, sera construit sur le boulevard de Trèves. Il sera dédié au nouveau siège de l’Ursaaf Lorraine.

La construction de cet immeuble de 3 000 m² s’inscrit dans une démarche environnementale afin d’obtenir une certification BREEAM Very Good. Elle vise également la performance énergétique Énergie 2 et Carbone 1 de la labellisation E+C-. GTM Hallé et Eurovia ont déjà commencé les travaux depuis le mois de juin 2022 pour une livraison prévue d’ici à mai 2023.

Le coût total de cette construction s’élève à 11,5 millions d’euros.