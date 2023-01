Moselle : fin des travaux sur les ouvrages d’art dans plusieurs communes

Le département de la Moselle s’occupe de la gestion de plus de 4 000 kilomètres de routes et plus de 2 000 ouvrages d’art répartis sur l’ensemble de son territoire. Chaque année, divers travaux sont programmés pour garantir la sécurité routière et la pérennité des infrastructures.

Ainsi, le Département a achevé, en fin d’année 2022, la rénovation du pont de la Nied à Courcelles-Chaussy sur la RD603. Le chantier a coûté près de 360 000 euros. Il portait sur la reprise des fissures, la réfection des joints de chaussée, des trottoirs et des garde-corps. Des travaux d’étanchéité, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle couche de roulement ont également été réalisés.

Dans la commune de Landroff, le pont sur la Rotte de la RD20 a également fait l’objet de travaux de rénovation. Livrés en décembre 2022, les travaux comprenaient la démolition intégrale du pont et sa reconstruction pour un montant de près de 400 000 euros. Le chantier impliquait le dégagement des gaines de la fibre optique et le déplacement de la conduite d’eau.

Enfin, le pont de Fresnes-en-Saulnois, sur la RD21, vient de faire l’objet d’un remplacement partiel. Avec un budget chiffré à environ 700 000 euros, les travaux ont été financés par l’Eurodépartement.