Moselle : fin des travaux d’élargissement du contournement nord-est de Metz

Après trois ans de travaux, le contournement nord-est de Metz a été inauguré, le 31 août 2023, dans la commune d’Hauconcourt (Moselle). Cet événement marque la fin du chantier, qui consistait en la mise en 2 x 3 voies de cet axe routier. Une délégation du conseil départemental de la Moselle et quelques représentants de la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France (Sanef) ont assisté à la cérémonie.

Ce projet a pour objectif de rendre la route plus fluide en l'élargissant avec une troisième voie. Soulignons que 50 000 véhicules l’empruntent chaque jour. L’opération vise aussi à sécuriser l’axe et à le rendre plus respectueux de l'environnement, grâce à la création de sept bassins de collecte et de traitement des eaux.

Au total, un budget de plus de 75 millions d’euros a été investi dans ces travaux. Le financement a été assuré en grande partie par la Sanef, qui exploite notamment cette portion de l’autoroute A4.