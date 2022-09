Moselle : extension du multi-accueil Les Petits Princes à Montigny-lès-Metz.

L’amélioration de l’accueil de la petite enfance s’inscrit dans le budget 2022 de la commune de Montigny-lès-Metz (Moselle), voté en mars 2022. Il inclut notamment un investissement d’environ 143 000 euros destiné à l’agrandissement de la structure Les Petits Princes.

Porté par la Ville et l’Association de gestion des multi-accueils de Montigny, le projet devrait permettre aux tout-petits d’évoluer dans un espace propice à l’expérimentation et à la découverte. Il s’agit donc de créer un lieu qui répond aux enjeux pédagogiques et de bien-être.

L’extension prendra la forme de nichoir sur la toiture-terrasse. Cette dernière sera en partie conservée et équipée de brise-soleil. Les travaux sont intégralement conduits en maîtrise d’œuvre interne. Ils devraient être achevés d’ici à la fin octobre.

Par ailleurs, la commune consacre cette année une somme de plus de 100 000 euros aux équipements et aux travaux dans les bâtiments scolaires. Ce budget est dédié, entre autres, à la réfection du préau du collège Marc-Sangnier et aux travaux de mise en conformité du chauffage dans divers établissements.