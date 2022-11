Moselle : des projets de redynamisation de centres-bourgs soutenus par l’Eurométropole de Metz

L’Eurométropole de Metz a signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) au cours de l’été 2022. Marquant l’engagement de la collectivité auprès de six communes, cette convention a été actée en soutien à différents projets de redynamisation de centres-bourgs.

Parmi les projets figure le réaménagement du parc Europa-Courcelles à Montigny-lès-Metz. Il s’agit d’une opération destinée à redessiner le site afin de rétablir son statut de lieu de respiration, de détente et de loisirs situé au cœur de la localité. À Moulins-lès-Metz, la création d’un espace public sera réalisée dans le secteur du centre-bourg. À Ars-sur-Moselle, une amélioration de la rue Foch et de la place de la République sera menée en faveur de l’activité commerciale.

À Woippy, les halles Sollac, se trouvant sur la route de Thionville, vont être transformées en halles gourmandes. À Metz, des travaux d’aménagement et d’embellissement sont prévus sur les rues Serpenoise et Ladoucette. Enfin, à Longeville-lès-Metz, un réaménagement des abords de l’église Saint-Quentin et de la place Hennocque sera entrepris en faveur de la mobilité (piétonne et automobile).