Moselle : démarrage des travaux de construction du nouveau centre socio-culturel de Borny à Metz.

Initialement prévu pour la fin de l’année 2021, le démarrage du projet de construction du nouveau centre socio-culturel au cœur du quartier de Borny à Metz (Moselle) a débuté fin septembre 2022.

Les travaux portent sur l’aménagement d’un centre social accessible à tous et d’un lieu d’accueil enfants-parents incluant des espaces adaptés. La construction d’une grande salle dédiée aux manifestations associatives et aux événements familiaux est également prévue. Par ailleurs, le projet inclut la création d’un café-restaurant et d’un espace de travail partagé. Ce dernier sera réservé aux associations du quartier.

Grâce à ce nouvel équipement, la ville de Metz pourra proposer à ses habitants un espace de vie adapté à tous les âges. Ce futur bâtiment sera conçu dans le respect des objectifs environnementaux qualitatifs. En effet, il disposera d’une certification HQE et répondra aux normes en vigueur, notamment la RT-2012. Sa consommation énergétique sera réduite jusqu’à moins de 30 % par rapport à la limite autorisée. Son architecture a été imaginée par ABC-Studio et le coût total des travaux est estimé à 10 millions d’euros.