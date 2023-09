Moselle : de nouvelles places de stationnement à Thionville

La ville de Thionville (Moselle) poursuit sa politique d’amélioration de ses parcs de stationnement à travers des projets de requalification.

Fermé pour travaux depuis janvier 2023, le parking du Bastion a été remis en service en juin dernier. Le chantier s’inscrivait dans le cadre du futur bus à haut niveau de service (BHNS) dont le tracé passe au-dessus de la Moselle. Il a porté sur la réalisation de 114 places dont trois dédiées aux personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que sur la végétalisation des îlots.

Par ailleurs, le promoteur Linkcity a commencé la construction du parking silo de la gare en juin 2023. Réalisé sur le site de l’ancienne halle Sernam, celui-ci proposera plus de 700 places, réparties sur neuf niveaux. Chiffré à plus de 10 millions d’euros, le projet est financé, entre autres, par l’État, la région Grand Est et la Commune. Cet aménagement constitue la première étape du renouvellement urbain du quartier Rive droite. Ce programme prévoit plus de 1 000 logements et de nouveaux équipements d’ici à 2034.