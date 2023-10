Moselle : création de la passerelle Wadrineau entre l’île du Saulcy de Metz et Le Ban-Saint-Martin

En juin 2023, l’Eurométropole de Metz a présenté un projet visant à relier l’île du Saulcy au Ban-Saint-Martin (Moselle). Cette liaison, nommée la « passerelle Wadrineau » en référence à la digue adjacente, aura une longueur d’environ 220 mètres et une largeur de trois mètres. Son principal objectif sera de faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes entre la rive gauche de la Moselle, le Saulcy et le centre-ville de Metz.

Le budget nécessaire à la réalisation de ce projet s’élève à environ 7 millions d’euros, incluant la démolition de la structure existante au-dessus du canal. Cette année, des études préliminaires et des études de projet seront menées. Les travaux pourront commencer une fois que les procédures administratives auront été validées en 2024. L’objectif est de mettre en service la passerelle pour la fin de l’année 2025.

Notons que cette infrastructure moderne contribuera au développement économique et touristique de la région Grand Est.