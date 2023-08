Moselle : création de 141 logements au sein du complexe Les Messines, à Metz

Le bailleur social Vilogia va réhabiliter et restructurer le complexe Les Messines, situé dans la rue aux Arènes, à Metz (Moselle). Les travaux seront lancés d’ici à la fin de l’année 2023 et visent à transformer le bâtiment, une ancienne résidence hôtelière, en un îlot d’habitations. Celui-ci sera destiné à toutes les générations et devrait voir le jour en 2025. Cet ensemble immobilier comptera quelque 140 appartements, dont 27 pour les personnes âgées, 30 pour les jeunes actifs de moins de 30 ans, et 82 pour les étudiants.

Selon le groupe Vilogia, il s’agit du premier projet de résidence collective et intergénérationnelle réalisé par le bailleur social dans la région Grand Est. Une fois achevés, les logements seront mis en location. L’offre inclura des appartements de type T2 et T3 pour les seniors. Des studios d’une vingtaine de mètres carrés seront proposés aux étudiants. À cela s’ajouteront deux appartements pour les professionnels de l’aide au maintien à domicile.