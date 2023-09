Moselle : création d’un parc paysager à Fameck

La Ville de Fameck (Moselle) poursuit son programme de végétalisation avec la création d’un deuxième poumon vert dans le quartier de Morlange. En effet, un parc paysager, situé entre les rues du Moulin et de Ranguevaux, à l’ouest du centre-ville, sera aménagé. Le chantier a commencé en décembre 2022 et durera jusqu’au printemps 2024. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la volonté de la commune d’offrir un lieu de nature à chaque quartier.

D’une superficie de 1,5 hectare, le parc comprendra plusieurs espaces dédiés aux loisirs et au sport. Il abritera, entre autres, des jeux pour enfants, un solarium, des brumisateurs et un amphithéâtre. Il proposera aussi des surfaces engazonnées et d’autres zones plus sauvages, et sera traversé par des cheminements en béton et en calcaire.

Le coût total de l’opération s’élève à 2 millions d’euros. Le projet est soutenu financièrement par l’État à hauteur de 325 000 euros environ. La région Grand Est participe également pour un montant de 200 000 euros. Le Département, quant à lui, accorde une subvention de 450 000 euros.