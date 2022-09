Moselle : construction en cours de la future résidence Cocoon’Ages à Montigny-lès-Metz.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moselle Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Montigny-lès-Metz (Moselle), la résidence intergénérationnelle Cocoon’Ages sera livrée d’ici à fin 2023.

Commencée en juin 2022, la construction de la résidence intergénérationnelle Cocoon’Ages dans le quartier Lizé, à Montigny-lès-Metz (Moselle), se poursuit. La livraison des travaux est prévue d’ici à fin 2023.

Porté par 3F Grand Est, l’opération est développée par Eiffage Immobilier, en partenariat avec la société Récipro-Cité. Elle est située le long de la place du Général-de-Gaulle et proposera, à terme, 80 logements et une maison de retraite. Une salle de convivialité, une conciergerie et un jardin partagé complèteront l’ensemble.

En tant que programme de mixité sociale, cet habitat familial offrira une conception évolutive des appartements pour permettre une parfaite ergonomie et accessibilité. La réduction de l’empreinte carbone est également mise en avant. Ainsi, le programme vise la nouvelle règlementation E+C (Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone).

Précisons que le projet s’inscrit dans le cadre du renouvellement du quartier de Lizé et notamment dans un programme de transformation des anciennes casernes de ce quartier. La construction de la résidence Cocoon’Ages fait partie de la première phase des travaux engagés en mai 2021.