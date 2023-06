Moselle : construction d’une résidence pour les seniors au niveau de la rue du Colonel-Édouard-Cazal à Sarreguemines

Résidence pour les seniors, Le Jardin d’Hiver est en cours de construction à Sarreguemines (Moselle). Située sur la rue du Colonel-Édouard-Cazal, elle offrira un lieu de vie paisible à ses futurs résidents, tout en étant proche du centre-ville et de toutes les commodités. À sa livraison, elle sera composée de 116 appartements, allant du T1 au T3, avec balcon ou terrasse. Tous les logements seront également équipés de volets roulants électriques, d’une douche accessible aux personnes à mobilité réduite et d’une isolation thermique renforcée. En outre, ce programme immobilier proposera des prestations haut de gamme. Il sera notamment doté d’une piscine intérieure, d’un salon-bar, d’un restaurant ouvert et d’un jardin partagé. Une salle de sport et un salon de coiffure sont également prévus.

Lancée en novembre 2022, l’opération continue avec les travaux nécessaires à la connexion aux différents réseaux de la ville. Le chantier de raccordement au réseau de chaleur a commencé fin mai 2023 au niveau du carrefour entre la rue Jaunez et la Cité 1re Avenue. Les travaux de raccordement au réseau d’assainissement sont également en cours sur la rue Cazal.