Moselle : bientôt une zone d’activité artisanale à Oeting

La Communauté d’agglomération de Forbach poursuit l’aménagement de la future zone d’activité artisanale du Kelsberg à Oeting (Moselle). Ce chantier, assuré par la société TP Klein, a été lancé en mai 2023 et durera six mois.

Cette infrastructure se situera derrière le Technopôle Sud et longera la rue du Petit-Bois, entre le giratoire de la RD31C et l’allée Erckmann-Chatrian. À terme, le site comptera une dizaine de parcelles qui accueilleront des petites entreprises artisanales ou de dépôt-vente. Leur commercialisation est programmée pour la fin de l’année. Des premiers contacts ont d’ores et déjà été établis avec les sociétés potentiellement concernées. Ce projet, financé par l’agglomération, vise à dynamiser l’activité économique du territoire et ainsi accroître l’attractivité de la commune d’Oeting.

Pendant la durée de l’aménagement, la circulation piétonne est interdite sur le chemin reliant l’allée Erckmann-Chatrian à l’arrêt de bus du même nom. Des perturbations ponctuelles de la circulation peuvent avoir lieu sur les rues du Petit-Bois et de Gaubiving.